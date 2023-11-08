"أ.ف.ب": قطر تتوسط لإطلاق سراح أسرى مقابل وقف إطلاق نار موقّت في غزة

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) نقلًا عن مصدر مطلع، بأنّ قطر تتوسط لإطلاق سراح أسرى مقابل وقف إطلاق نار موقّت في غزة.

وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية شرط عدم كشف اسمه لحساسية المحادثات: "تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 أسيرًا مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين" في غزة.