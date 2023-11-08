نائبة رئيس وزراء بلجيكا: حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل فإسقاط القنابل كالمطر عمل غير إنساني

شدّد نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، على أنّه "حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل فإسقاط القنابل كالمطر عمل غير إنساني".
ولفتت إلى أنّه "من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار".
ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول الأول، حيث يستهدف المدنيين ويخلف دمارًا هائلًا، وسط حصار على القطاع.
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