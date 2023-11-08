افاد مصدر مطلع على المحادثات لـ "رويترز" بان مفاوضات بوساطة قطرية مستمرة لتأمين إطلاق سراح 10-15 اسيرا لدى حركة حماس مقابل وقف إنساني للعمليات العسكرية الإسرائيلية لمدة يوم أو يومين.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: مفاوضات بوساطة قطرية مستمرة لتأمين إطلاق سراح 15 اسيرا مقابل وقف إنساني للعمليات العسكرية الإسرائيلية لمدة يوم أو يومين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.