مسؤول في "حماس": الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه

أكّد القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية أسامة حمدان، أنّ "الخسائر التي توقعها المقاومة في صفوف العدو أضعاف ما يعلنه"، مشيرًا إلى أنّ "المقاومة قتلت اليوم في غزة ضابطا برتبة كولونيل من وحدة شلداغ".

وخلال مؤتمر صحفي في بيروت، لفت إلى أنّ "المقاومة وكتائب القسام تنزل يوميا خسائر فادحة في صفوف العدو على مدار الساعة".