الاب سيمون عبود رئيسا لدير مار شليطا - القطارة

عينت الرهبانية اللبنانية المارونية مجددا الاب سيمون عبود رئيس دير مار يوحنا مرقص - جبيل رئيسا أيضا لدير مار شليطا - القطارة. ويأتي هذا التعيين نظرا للدور الذي لعبه الاب عبود في الحفاظ على أراضي الدير في القطارة، كما الدور الذي لعبه وما زال في أنطش جبيل لجهة مساعدة ابناء الرعية لتأمين مقومات العيش الكريم في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها مما انعكس محبة واحتراما له من كافة شرائح المجتمع الجبيلي.

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