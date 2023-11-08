تابع رئيسا لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله ولجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب فادي علامة، جولتهما اليوم دعما لجهود وزارة الصحة العامة، في تأمين أدوية أمراص السرطان والأمراض المستعصية، وزارا سفير الكوريا الجنوبية في لبنان إيل بارك، وسفير الصين في لبنان كيان مينجيان.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله وعلامة التقيا سفيري كوريا الجنوبية والصين لتأمين أدوية امراض السرطان والمستعصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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