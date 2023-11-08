شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة بلجيكية: حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - رويترز

دعت بيترا دي سوتر نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، الحكومة، الأربعاء، إلى فرض عقوبات على إسرائيل، والتحقيق في قصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة.

وقالت دي سوتر لصحيفة نيوسبلاد: «حان الوقت لفرض عقوبات على إسرائيل. إسقاط القنابل كالمطر غير إنساني... من الواضح أن إسرائيل لا تهتم بالمطالب الدولية الخاصة بوقف إطلاق النار».

وتقصف إسرائيل غزة في إطار ردها على هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وتحولت الحرب إلى الحلقة الأكثر دموية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ أجيال.

وذكرت دي سوتر أن على الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل فوراً، والذي يهدف إلى تحسين التعاون الاقتصادي والسياسي.

وأضافت أيضاً أنه يجب فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع المستوطنين الذين ينتهجون العنف والسياسيين والجنود المسؤولين عن جرائم الحرب من دخول الاتحاد الأوروبي.

وقالت في الوقت نفسه إنه يتعين على بلجيكا زيادة التمويل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ للتحقيق في عمليات القصف مع قطع تدفق الأموال إلى حماس. وأردفت قائلة: «إنها منظمة إرهابية. الإرهاب له كُلفة مالية ويجب فرض عقوبات على الشركات والأشخاص الذين يزودون حماس بالمال».