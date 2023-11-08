شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا بصدد إصدار توجيه للسفير الإسرائيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج- رويترز

أكد زين دانجور مدير عام إدارة العلاقات والتعاون الدولي في جنوب إفريقيا، الأربعاء أن البلاد بصدد إصدار توجيه للسفير الإسرائيلي إلياف بيلوتسركوفسكي.

وأضاف دانجور: «نأمل أن يتم هذا الإجراء اليوم»، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

واستدعت جنوب إفريقيا قبل أيام دبلوماسييها من إسرائيل لتقييم علاقتها معها وسط ارتفاع في عدد الضحايا والمصابين من بين المدنيين بسبب حربها على قطاع غزة. وتؤيد جنوب إفريقيا السلام في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، كما أنها تساند الفلسطينيين الذين سبق أن شبهت محنتهم بما واجهته في مرحلة الفصل العنصري التي انتهت عام 1994.