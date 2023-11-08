تعليق الدراسة في الرياض لانعقاد قمتين عربية وإسلامية لبحث الكارثة الإنسانية بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - تعليق الدراسة في الرياض غدا، يتصدر ترندات مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم، بالتزامن مع إعلان تعليق الدراسة في العاصمة السعودية "الرياض"، وذلك لانعقاد قمتين عربية وإسلامية في الرياض.

تعليق الدراسة في الرياض غدًا

وقالت إدارة تعليم الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا: "نظرًا لما تشهده العاصمة الرياض من انعقاد القمتين؛ فقد تقرر تعليق الدراسة حضوريًّا غدًا الخميس في جميع المدارس على أن تكون متابعة سير العملية التعليمية وتأدية الاختبارات “عن بُعد” عبر منصة مدرستي".

تأجيل اختبارات جامعة الإمام غدا

وفي نفس السياق أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تعليق الاختبارات غدًا الخميس الموافق 25 ربيع آخر 1445هـ/ 9 نوفمبر 2023م.

وقالت جامعة الإمام في بيان لها عبر صفحتها بإكس:"بمناسبة عقد القمة العربية.. جامعة الإمام تعلن عن تعليق الاختبارات غدًا الخميس 25/ 4/ 1445هـ، الموافق 9/ 11/ 2023م، وسيتم إعادة جدولة الاختبارات المؤجلة خلال الأسبوع المقبل، وإبلاغ الطلاب والطالبات بالمواعيد الجديدة".

كما أعلنت جامعة الأميرة نورة، تعليق الدراسة حضوريا غدا الخميس، وتحويلها عن بعد.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس الثلاثاء، تأجيل موعد القمة العربية الأفريقية الخامسة المقررة السبت المقبل في الرياض إلى وقت يتم تحديده لاحقًا، وذلك نتيجة للتطورات الحالية في غزة، التي استدعت الدعوة لانعقاد قمة عربية بشكل استثنائي وأخرى إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية، وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.