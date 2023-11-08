شكرا لقرائتكم خبر عن ظاهرة "إل نينيو" المناخية ستستمر حتى الربيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الأمم المتحدة أن ظاهرة "إل نينيو" المناخية، المصحوبة بشكل عام بارتفاع درجات الحرارة العالمية، ستستمر خلال الشتاء والربيع المقبلين، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة في عام 2024.

وبحسب نشرة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادرة، اليوم الأربعاء، فإن احتمال استمرار الظاهرة الدورية فوق المحيط الهادئ حتى أبريل 2024 يبلغ 90%، ومن المرجح أيضاً أن تصل ظاهرة "إل نينيو" خلال مرحلة الذروة إلى "شدة عالية".

وأظهرت درجات الحرارة السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي الشرقي في سبتمبر مستويات شبيهة بتلك المسجلة عندما تكون شدة ظاهرة "إل نينيو" معتدلة، إلى أن درجات حرارة تحت سطح شرق المحيط الهادئ الاستوائي أعلى بكثير من المتوسط.

ودعم هذا المحتوى الحراري الأعلى من المعتاد زيادات مطردة في درجات حرارة سطح البحر خلال الأشهر الأربعة الماضية، ومن المتوقع أن يؤدي إلى زيادات أخرى (وإن كانت أصغر) في درجات الحرارة هذه في الأشهر المقبلة، اعتماداً على شدة التقلبات بين الغلاف الجوي والمحيطات وطبيعتها.

وبحسب الخبراء، ومع الأخذ في الاعتبار تطور الحلقات الدافئة الماضية، بالإضافة إلى أحدث التوقعات طويلة المدى، فإن التراجع التدريجي لظاهرة "إل نينيو" يُتوقع أن يحدث فقط في الربيع الشمالي من عام 2024، في حين أن احتمال حدوث تأثير تبريد مرتبط بظاهرة "لا نينيا" شبه معدوم.