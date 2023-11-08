شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: "الوطنية للانتخابات" تجرى تسهيلات لانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن التسهيل فى إجراءات العملية الانتخابية فى الاقتراع يؤدى لتسهيل العملية الانتخابية وتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، فهو حق دستورى وواجب على المواطنين المصريين.

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن تسهيل الإجراءات للمواطنين فى الخارج وتسهيل استخراج بطاقات الاقتراع لهم، إجراءات تؤديها الهيئة الوطنية للإنتخابات باحترافية كبيرة ودقة للتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح عصام خليل أن الدور الدبلوماسى الرائع الذى تقوده مصر بقيادة الرئيس السيسى والحكمة أعطى حماسة إضافية للمواطنين للذهاب لمركز الاقتراع والتصويت فيها، للاصطفاف خلف القيادة المصرية للتأكيد على أن المصريين جميعا يقفون كرجل واحد لحماية الأمن القومى المصرى.