شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علاقات دولية: الريادة قدر مصر وما قامت به لغزة لم تفعله كبار دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الريادة قدر مصر كونها الدولة الريادية والواجهة الرئيسية لكل دول العالم، ولم تنجح دولة في تقديم كل ما يمكن للأشقاء فى فلسطين إلا مصر، لهذا لا يستطيع أحد أن يزايد على دور القاهرة التاريخي في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف حامد فارس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة، أن مصر تحركت منذ اليوم الأول للحرب على غزة على كافة المحاور والاتجاهات، ونجحت رغم التعنت الإسرائيلي الواضح والمواقف الغربية المتخاذلة فى إدخال المساعدات إلى القطاع الجريح.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حكيم ورشيد ومدرك لحجم المخاطر والتحديات الكبيرة والمتزايدة في المنطقة وفيما يخص الأزمة في غزة، ويعمل لإحداث انفراجة على الرغم من أن تصريحات الدولة المصرية كانت تؤكد على وجود عراقيل واضحة من الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد.

وتابع الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية: "نجاح مصر في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، تم رغم تدخلات وفشل أكبر رجال الدول في العالم لإدخال المساعدات إلى الأشقاء في غزة، مردفا: "كل العالم يرسل المساعدات إلى مصر، ولا يدرك ماذا تحمل مصر على أكتافها لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة".