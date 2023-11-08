مكتب نتانياهو: إحباط هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل بتخطيط من حزب الله

أعلن الموساد، في بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، "إحباط هجوم على أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل"، وزعم أن "الهجوم المزعوم خطط له "حزب الله" اللبناني، بتوجيه وتمويل من النظام الإيراني".
واوضح البيان أن "الأجهزة الأمنية في البرازيل، بالتعاون مع الموساد وشركائه في أجهزة الأمن الإسرائيلية وأجهزة أمن دولية"، أحبطت "هجومًا في البرازيل بمبادرة حزب الله، وبتوجيه وتمويل من النظام الإيراني"، وادعى أنه كشف عن "شبكة واسعة منتشرة في بلدان أخرى حول العالم".
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