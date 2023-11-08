الخارجية الأميركية: نعتقد أن هناك خطوات إضافية يمكن لإسرائيل اتخاذها لضمان حماية المدنيين

اشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الى "إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أغلق اليوم الأربعاء بسبب "ظروف أمنية" غير محددة".
واوضح باتيل في إفادة صحفية اعتيادية، إن "الولايات المتحدة تتوقع إعادة فتح المعبر الذي تسيطر عليه مصر على "فترات منتظمة" حتى يتسنى دخول المساعدات لقطاع غزة واستمرار مغادرة المواطنين الأجانب للقطاع".
واردف "نعتقد أن هناك خطوات إضافية يمكن لإسرائيل اتخاذها لضمان حماية المدنيين". ولفت الى انه توجد تقارير عن محادثات بشأن إطلاق سراح بعض الرهائن وتطبيق هدن إنسانية محدودة لكن لا تعليق لدينا.
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