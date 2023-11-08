اشارت "أسوشيتد برس" الى ان استطلاعا للرأي يظهر انقساما بين الأميركيين بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ذهبت بعيدا في الرد على حماس.
ولفتت "أسوشيتد برس" الى ان "40 % من المستطلعة آراؤهم قالوا إن إسرائيل تجاوزت الحدود في ردها على حماس"، وذكرت بان "38 % من المستطلعة آراؤهم قالوا إن رد إسرائيل على حركة "حماس" كان صحيحا".
وذكرت شبكة "CNN" بان مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى يقولون سرا إن هناك جوانب من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يمكنهم الدفاع عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر أسوشيتد برس: 40 بالمئة من الاميركيين المستطلعة آراؤهم قالوا إن إسرائيل تجاوزت الحدود في ردها على حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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