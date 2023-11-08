نتانياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الاسرى

اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بانه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة دون إطلاق سراح الاسرى".
وفي وقت سابق، اعلنت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم تقريبا التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق نار لمدة ثلاثة أيام. ولفتت الى أنه وخلال الهدنة سيتم إطلاق سراح من 15 إلى 20 اسيرا من الجنسيات الأجنبية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بان إسرائيل تشترط الإفراج عن عشرات الأسرى دون شروط مسبقة خلال مفاوضات وقف إطلاق النار.
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