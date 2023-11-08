يتحدث مسؤولون أميركيون رفيعون سرا بإن هناك جوانب من العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يمكنهم الدفاع عنها، بحسب شبكة "CNN". ونقلت شبكة "CNN" عن مصادر بان هناك ذهولا لدى بعض المسؤولين الأميركيين جراء صور متواصلة للقتلى المدنيين الفلسطينيين، ولفتت الى تصاعد القلق والغضب في أركان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن في ظل عدم وجود مؤشرات على وقف إسرائيل هجماتها في قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر CNN عن مصادر: ذهول لدى بعض المسؤولين الأميركيين جراء صور متواصلة للقتلى المدنيين الفلسطينيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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