اكد متحدث عسكري باسم الجيش الإسرائيلي بانه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، ولكن سيسمح بهدن إنسانية".
واوضح المتحدث العسكري بانه "أوقعنا ضررا كبيرا بالمنظومة الجوية والبحرية لحماس، كما فقدت حماس السيطرة على شمال قطاع غزة". ولفت الى ان قيادة حماس في الداخل فقدت الصلة بقادتها الميدانيين.
واردف بان "عدد الرهائن في قطاع غزة اليوم هو 239، وعدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ السابع من تشرين الاول".
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث عسكري إسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة ولكن سيسمح بهدن إنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.