متحدث عسكري إسرائيلي: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة ولكن سيسمح بهدن إنسانية

اكد متحدث عسكري باسم الجيش الإسرائيلي بانه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة، ولكن سيسمح بهدن إنسانية".

واوضح المتحدث العسكري بانه "أوقعنا ضررا كبيرا بالمنظومة الجوية والبحرية لحماس، كما فقدت حماس السيطرة على شمال قطاع غزة". ولفت الى ان قيادة حماس في الداخل فقدت الصلة بقادتها الميدانيين.

واردف بان "عدد الرهائن في قطاع غزة اليوم هو 239، وعدد الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى هو 351 منذ السابع من تشرين الاول".