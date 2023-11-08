العاروري: لا شك أن أداء المقاومة في لبنان بقيادة حزب الله أداء متميز ومتقدم

اشار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشيخ صالح العاروري الى ان "المقاومة لا يمكن أن تنكسر بل حتمًا ستنتصر، وكل ما دخل الجيش الاسرائيلي أكثر في مناطق جديدة كل ما اصبح صعب عليه الخروج الا بثمن وقتل لجنوده وضباطه".

ولفت العاروري في تصريح له، الى ان "هذه المعركة كشفت الوجه الوحشي للولايات المتحدة الأميركية وعجز العالم كله عن أن يوفر غطاء وحماية المدنيين والأطفال".

واوضح العاروري بان "الحرب ضد الولايات المتحدة في المنطقة هي حرب ضد الاحتلال وهي مشاركة في مناصرة شعبنا ومعركة في غزة الآن".

وتعليقاً على دور حزب الله، قال: لا شك أن أداء المقاومة في لبنان بقيادة حزب الله أداء متميز ومتقدم، وقد قدم أكثر من 60 شهيداً، آخرهم سيارة مدنية في قصف الاحتلال قتل فيها ثلاث أطفال وجدتهم وأصيبت والدتهم بجروح كل يوم كل يوم هناك تشييع شهداء في الضاحية في الجنوب في البقاع في كل مكان.

وراى العاروري أن "خطاب امين عام الحزب السيد حسن نصر الله جاء أيضا لتبني لهذه المعركة وعدالتها ومصداقيتها وليدافع عن كل مواقفها ويرد على كل الشبهات التي أثيرت".