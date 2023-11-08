افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد طائرة بدون طيارة فوق الجليل الأعلى اخترقت الأجواء من لبنان. وفي وقت لاحق، اعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بانه تم اعتراض الطائرة التي قامت بتفعيل حالة التأهب في الجليل الأعلى.

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