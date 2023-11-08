افاد مراسل "النشرة" في الجنوب" عن "غارة معادية بين بلدتي ياطر وزبقين، واخرى على اطراف ياطر، كمال طال القصف أطراف بلدة مروحين".
وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن غارة لطائرة استطلاع إسرائيلية نوع "ام كا" قبل قليل على تلال سدانة داخل مزارع شبعا.
ولفت الى ان القصف الاسرائيلي طال مرج الخيام مرتفعات الهبارية ويارين والجبين.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: القصف الاسرائيلي طال ياطر حمامص ومرج الخيام مرتفعات الهبارية ويارين والجبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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