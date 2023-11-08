الاب بعقليني اعلن عن موت نحو 37 سجينًا في السجون بسبب المرض

أكّد رئيس جمعية عدل ورحمة الأب نجيب بعقليني أهمية الرعاية التلطيفية، مُعلنًا عن موت نحو 37 سجينًا في السجون بسبب المرض، ولفت في السياق الى "كسل القضاة في إجراء المحاكمات"، ودعا إلى "الوعي الإنساني على أهمية أنّ يموت المريض بكرامته على فراشه المنزلي".

ورأى الأب بعقليني في حديث اذاعي، أنّ "موضوع السجون ليس من أولويات الحكومة"، واوضح أنّ "الاكتظاظ يولّد الاكتئاب والعنف"، داعيًا إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتحدث عن برنامج المساعدات التي تقدّمها الجمعيات الـ 30 في السجون في لبنان والتي تبلغ نحو 100 ألف يورو موزّعة على إنشاء فرن في سجن رومية وتأمين المياه .