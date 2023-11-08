قامت فرق الصيانة في شركة "مراد" للخدمات اليوم بإصلاح أعطال على مخرج مياه الطيبة الكهربائي في وادي السلوقي، الذي يغذي مستشفى ميس الجبل الحكومي وآبار مياه بلدات بني حيان، طلوسة، مركبا، مجدل سلم، شقرا، عيترون، وذلك بعد تضرره نتيجة قصف العدو الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر شركة مراد قامت بإصلاح أعطال على مخرج مياه الطيبة الكهربائي في وادي السلوقي نتيجة القصف الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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