بعد انتهاء الحرب.. واشنطن تكشف عن الدول المشاركة في تقرير مصير غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، إن مصير غزة بعد الحرب يجب أن يتقرر بمشاركة دول المنطقة وأن يكون هناك "شيء مختلف عما حدث في عهد حماس".

وفي تصرحات لشبكة "ٍسي إن إن"، ردد كيربي النقاط التي أعلن عنها وزير الخارجية أنتوني بلينكن مسبقا، عندما صرح في مقابلة مع قناة NHK التلفزيونية اليابانية، بأن الولايات المتحدة لن تسمح بسيناريو تقود فيه حماس قطاع غزة بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي الوقت نفسه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن "لن تسمح بإمكانية إعادة احتلال إسرائيل للقطاع".

وأضاف كيربي: "سيتعين علينا إجراء الكثير من المحادثات المهمة مع الشركاء في المنطقة.. سيكونون جزءا من هذه العملية وستكون لديهم أصوات ووجهات نظر يتعين علينا أن نستمع إليها".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة "لا تستطيع حل هذه المشكلة بمفردها".

والإثنين الماضي، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، بأن الرسائل الأمريكية لإسرائيل مشوشة، ولا تحمي المدنيين في قطاع غزة، وغير قادرة على إيقاف العدوان على القطاع.

وأشار المتحدث إلى أن هناك قمتين أساسيتين وهما القمة الإسلامية والقمة العربية الطارئة اللتان ستعقدان خلال أيام لبحث الملف الرئيسي والأساسي وهو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 10569 شهيدا و26475 جريحا".

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إنه "تم ارتكاب 1098 مجزرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، وقتل 10569 شخصا من بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة و649 مسنا، بالإضافة إلى 26475 جريحا".