شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تسلح إسرائيل بقنابل «سبايس» دقيقة التوجيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- وكالات

كشفت صحف أمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت على إمداد إسرائيل بقنابل سبايس دقيقة التوجيه في صفقة قيمتها 320 مليون دولار ما يسمح للمقاتلات الإسرائيلية التي تخوض حرباً ضد في قطاع غزة بشن ضربات أكثر دقة ومن مدى أبعد.

وذكر تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن الصفقة جاءت بهدف التقليل من الخسائر البشرية في صفوف المدنيين في قطاع غزة، والتي بلغت أكثر من 10 آلاف قتيل خلال شهر من النزاع الدائر بين الجيش الإسرائيلي وحركة «حماس».

كما طلبت إسرائيل أيضاً وفقاً لوسائل إعلام محلية، من واشنطن الأربعاء إمدادها ب 200 مسيرة انتحارية من طراز «سويتش بليد 600»، وستستلم شركة «رافائيل» الإسرائيلية، هذه الحزمة من الأسلحة، من فرعها الأمريكي بالتعاون مع شركة «سبايس فاميلي» التي تحول القنابل غير الموجهة إلى ذخائر موجهة بنظام تحديد المواقع.

وتضم الصفقة أيضاً توفير خدمات التجميع والاختبار والتكنولوجيا الأخرى المتعلقة باستخدام تلك القنابل.

وتعرف الذخائر دقيقة التوجيه بأنها سلاح موجه يهدف إلى تدمير هدف محدد وتقليل الأضرار الجانبية. ويشمل ذلك الصواريخ المتعددة التي تطلق من الجو والسفن وغيرها. وتستخدم تلك الأسلحة عادة نظام تحديد المواقع العالمي، أو الليزر لزيادة دقة السلاح في محيط أقل من 3 أمتار.

ويمكن لهذه الأسلحة تحويل الرؤوس الحربية ذات الأغراض إلى أسلحة دقيقة بمدى إطلاق يراوح بين 60 و100 كيلومتر.

وقتل القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من شهر على القطاع 10600 فلسطيني، بينهم 4324 طفلاً، و2823 سيدة، و649 مسناً بحسب مسؤولون صحيون في غزة.