شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات إغاثية كبرى تطالب العالم بالضغط لوقف حرب غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

حث ائتلاف من 13 مجموعة إغاثية، بينها «أطباء بلا حدود» و«منظمة العفو الدولية» و«أوكسفام»، قادة العالم على الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد شهر على اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس».

ودعت المنظمات في بيان: «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة الدول لبذل ما في وسعهم لوقف فوري لإطلاق النار»، وذلك عشية استضافة باريس مؤتمراً إنسانياً مخصصاً للوضع في غزة. وأضافت المجموعات، أن الأولويات يجب أن تتضمن أيضاً «إجراءات ملموسة لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، وحماية السكان المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واحترام القانون الإنساني الدولي».

وفضلاً عن «أطباء بلا حدود» و«منظمة العفو» و«أوكسفام»، تشمل قائمة الموقعين على البيان منظمة العمل ضد الجوع، والمجلس النرويجي للاجئين، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند في بيان: «تصلنا مناشدات يائسة بشكل متزايد من أجل الحماية والمساعدة من العاملين لدينا في المجال الإنساني في قطاع غزة المغلق».

وأضاف: «عدم وجود وقف إنساني لإطلاق النار وممر إنساني، وإنهاء للحصار الخانق حتى الآن هو أمر غير مقبول».

ودعي إلى مؤتمر الخميس الإنساني على عجل على هامش منتدى باريس للسلام السنوي، ويتمثّل هدفه ب«حشد الشركاء والأطراف المعنية للاستجابة لاحتياجات» أهالي غزة، وفق ما أفاد مستشار لماكرون الأربعاء.

وذكر مكتب ماكرون، بأنه سيبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنتائجه

ودعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع خلال اجتماع في اليابان الأربعاء إلى «هدن إنسانية وممرات» لحماية المدنيين، لكن من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وأودى القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحياة 10600 شخص، بينهم أكثر من 4000 طفل.