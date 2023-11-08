شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإسرائيلية: غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - أ ف ب

اعتبرت الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، أن من السابق جداً لأوانه التحدث عن سيناريوهات حول مستقبل قطاع غزة الذي يجب أن «ينزع السلاح فيه»، لكنها أشارت إلى أنها تتشاور مع دول أخرى بشأن هذا الوضع.

وقال الناطق باسم الحكومة إيلون ليفي: «من السابق جداً لأوانه التحدث عن سيناريوهات مرحلة ما بعد حماس».

وأضاف:«أتمنى أن تكون مرحلة ما بعد حماس الأسبوع المقبل، لكن الأمر قد يستغرق على الأرجح مدة أطول».

وأوضح: «نبحث في احتمالات عدة مع شركائنا الدوليين»، مشدداً على أن ثمة «عاملاً مشتركاً» هو أن يكون قطاع غزة «منزوع السلاح حتى لا يصبح مجدداً في أي وقت من الأوقات وكراً للإرهاب».

وفي وقت سابق تحدث الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، عن «آلية بديلة لغزة» بعد انتهاء الحرب الحالية.

وتدارك «لكن حماس لن تكون جزءاً منها».

وتؤكد إسرائيل أن قواتها باتت «في قلب» غزة، حيث ازدادت المعارك شراسة في الأيام الأخيرة، بعد شهر على بدء حرب دامية بوشرت إثر هجوم غير مسبوق ل«حماس» داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الأربعاء، إن على إسرائيل «ألا تعيد احتلال» قطاع غزة مجدداً في نهاية النزاع الحالي مع «حماس». وكانت واشنطن أعربت الثلاثاء معارضتها لاحتمال إعادة احتلال قطاع غزة، بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن بلاده «ستتولى مسؤولية الأمن بشكل كامل» في غزة «لفترة غير محددة».