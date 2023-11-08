انت الان تتابع خبر اغلاق معبر "رفح" لاسباب غامضة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال باتيل في إفادة صحفية اعتيادية أن "الولايات المتحدة تتوقع إعادة فتح المعبر الذي تسيطر عليه مصر على "فترات منتظمة" حتى يتسنى دخول المساعدات لقطاع غزة واستمرار مغادرة المواطنين الأجانب للقطاع". ويقع معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بين الحدود الفلسطينية المصرية، ويعد المعبر منفذا دوليا يصل قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء المصرية

وأغلقت سلطات الاحتلال المعبر تماما، باستثناء فتحه لساعات محدودة في فترات زمنية متباعدة، لا تفي بحاجة الحالات الضرورية لسكان القطاع، بهدف الضغط على الفلسطينيين لإطلاق سراح الرهائن، في مخالفة صريحة لاتفاقية المعابر.