انت الان تتابع خبر معارضة أمريكية لخطة إسرائيل بعد القضاء على "حماس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أن "إسرائيل لا ترغب في فرض إدارة مدنية على غزة"، وأضاف، في حوار هو الأول له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ بداية الحرب: "بمجرد الإطاحة بحماس، فإن إسرائيل تتطلع إلى تسليم مسؤولية حكم المنطقة إلى تحالف دولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول ذات الأغلبية المسلمة، أو إلى القادة السياسيين المحليين في غزة".وحسب الصحيفة الأمريكية، كان كوهين حريصا على عدم وصف دور إسرائيل المستقبلي في غزة بأنه "احتلال عسكري"، ما يشير إلى أن تفاصيل الترتيبات الأمنية بعد الحرب لا تزال في حالة تغير مستمرة.

كما أنها تركت أسئلة دون إجابة، بما في ذلك ما إذا كان الجيش الإسرائيلي يخطط للسيطرة على القطاع بأكمله أم على جزء منه فقط.

ودعت إدارة بايدن، مستشهدة بالتجربة الأمريكية في العراق، إلى شن "حملة عسكرية محدودة"، قالت إنها ستخفف من الظروف الإنسانية القاسية، وتتيح لإسرائيل تسليم السيطرة على غزة إلى نوع من الإدارة المدنية بسرعة نسبية، وفق "وول ستريت جورنال".

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعو إسرائيل أيضاً إلى إيقاف مؤقت لإطلاق النار للسماح لمزيد من المدنيين بالوصول إلى المناطق الآمنة وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، إلا أن "إسرائيل ترفض أي وقف للقتال حتى تفرج حماس عن المحتجزين لديها".

وقالت الصحيفة إن "المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أشار إلى أن إدارة بايدن تجري مناقشات مع القادة الإسرائيليين بشأن الشكل الذي سيبدو عليه قطاع غزة بعد الصراع، وأضاف أن بايدن متمسك بموقفه بأن إعادة الاحتلال البري لقطاع غزة ليست النهج الذي ينبغي اتباعه".

وحسب كيربي، فإن الشيء الوحيد الذي لا يمكن التغاضي عنه على الإطلاق هو أن حماس لا يمكن أن تكون جزءاً من هذه المعادلة.

