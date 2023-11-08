استئناف محاكمة وفيات الأطفال بسبب شراب السعال في نامبيا

ياسر رشاد - القاهرة - استؤنفت المحاكمة في قضية الشراب المغشوش، التي تسببت في وفاة الأطفال العام الماضي في غامبيا، أمام محكمة بانجول العليا.

وتنتظر عائلات الضحايا، المنضوية تحت مظلة جمعية AKI، الإدانات في نهاية هذه المحاكمة التي تأجلت في يوليو/تموز ثم تأجلت في أكتوبر/تشرين الأول بعد عدم حضور المتهمين الخمسة جلسة الاستماع.

توفي حوالي 70 طفلا تبلغ أعمارهم 5 سنوات أو أقل في عام 2022 بسبب الفشل الكلوي بعد تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.

ويقاضي تسعة عشر مدعيا خمسة مدعى عليهم - شركة مايدن فارماسيوتيكالز، والموزع المحلي أتلانتيك فارماسيوتيكالز، ووكالة الضوابط الطبية، ووزارة الصحة، والنائب العام داودا أ جالو - للمطالبة بالاعتراف بأن الأطفال قتلوا بسبب تناول أدوية ملوثة.

ونفت شركة مايدن فارماسيوتيكالز هذه المزاعم.

في مرحلة ما ، ذكرت السلطات الصحية الغامبية بكتيريا E.coli كسبب محتمل للوفيات.

وفي يوليو/تموز، أعلنت فرقة عمل حكومية في غامبيا عن اكتشافها أن أربعة شراب للسعال مستورد من الهند كان مسؤولا عن الوفيات.

يطالب المدعون بحوالي 230,000 ألف دولار لكل طفل كتعويض.

كما أنهم يقاضون للحصول على اعتراف بأن MCA فشلت في واجبها القانوني لتنظيم جودة وسلامة الأدوية.

وقالت الحكومة الغامبية أيضا إنها تستكشف خيارات لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المصنعة الهندية.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، وجدت الاختبارات المعملية "كميات غير مقبولة" من ثنائي إيثيلين جلايكول وجلايكول الإيثيلين ، والتي تستخدم عادة كمضاد للتجمد ويمكن أن تكون قاتلة عند تناولها.

ابتداء من سبتمبر من العام الماضي ، أمرت غامبيا بسحب العديد من أدوية السعال والبرد ، وكذلك جميع المنتجات المصنعة من قبل المختبر الهندي Maiden Pharmaceuticals الذي نشأت منه العصائر المغشوشة.

في أعقاب الفضيحة ، بدأت الهند تحقيقا وأغلقت مصنع Maiden Pharmaceuticals في أكتوبر الماضي.

وتعهد رئيس غامبيا بارو بإنشاء مختبر وطني لاختبار جودة الأدوية وسلامة الأغذية ، وهو أمر غير موجود في البلاد.

وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن دعوة إلى "اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة" للقضاء على الأدوية غير الممتثلة والمغشوشة، ولا سيما شراب السعال الملوث المرتبط بوفاة 300 طفل في غامبيا وإندونيسيا وأوزبكستان.