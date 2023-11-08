سكان غرب بنين يشعرون بالأمان رغم المخاوف من انتشار الإرهابيين من منطقة الساحل

ياسر رشاد - القاهرة - يقول زعيم المجتمع ألفونس نتيا كواغو، أحد سكان شمال غرب بنين، اعتاد سكان قرية تقع في بلدية ناتيتينغو على استضافة السياح، فإن الخوف الذي تغذيه التقارير عن التهديد الجهادي يضر بالسياحة هنا.

وأضاف كواغو، أن لقد تباطأت السياحة قليلا أولا، سمعنا عن كوفيد-19 والآن يتحدث الناس عن الجهاديين، أعتقد أن هذا ما أبطأ الأمر ، لكنهم (السياح) ما زالوا يأتون في مجموعات صغيرة، أسمع عن الجهاديين في الراديو، لكنني لم أر أيا منهم قط".

ووفقا للبيانات التي جمعها مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاع المسلح (ACLED)، تضاعفت هجمات الجهاديين ضد المدنيين في بنين ثلاث مرات تقريبا عن العام الماضي، من أكثر من 30 إلى ما يقرب من 80، مع ارتفاع العدد الإجمالي للحوادث التي تورطت فيها الجماعات الجهادية بأكثر من 70٪.

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في فبراير شباط، إن نقص الوظائف هو المحرك الرئيسي للتطرف العنيف في أفريقيا جنوب الصحراء.

الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية التي تعمل في الامتداد القاحل الشاسع جنوب الصحراء الكبرى، الساحل، تزرع الرعب والخراب منذ سنوات.

تشترك بنين في الحدود مع بوركينا فاسو.

تقع مدينة ماتيري على بعد حوالي 80 كم من مدينة بوركينا فاسو الأولى.

ويقول رئيس بلديتها إن الجماعات الإرهابية ليست في ماتري.

وقال روبرت ويمبو كاسا "قوات الأمن تعمل ليلا ونهارا والسكان مستعدون للتعاون".

"عندما يتحدث الناس عن الإرهاب، يفترض الناس أننا يجب أن نكون مكشوفين بسبب حدودنا مع بوركينا فاسو. لم يستقر أو يحاول أي إرهابي أو حركة أو منظمة أو أي جماعة الاستقرار في مجتمعنا".

دعم التنمية

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فبراير شباط إن نقص الوظائف هو المحرك الرئيسي للتطرف العنيف في أفريقيا جنوب الصحراء.

وتدعو أصوات في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة السلطات إلى تعزيز الأمن والعمل الاجتماعي.

بالإضافة إلى الاستجابة الأمنية، هناك حاجة إلى استجابة اجتماعية واقتصادية وإنمائية"، تقول محللة السلام والأمن نادية ناتا.

ولهذا السبب أيضا، هناك حاجة مهمة لبناء الثقة والعمل عن كثب مع المجتمعات لضمان عدم تقدم الجهاديين فيما يتعلق باختراق البلاد".

واستثمرت بنين مليارات الدولارات في دعم الثقافة والسياحة وتبني منطقة صناعية بقيمة 1.5 مليار دولار على بعد 45 كيلومترا خارج العاصمة كوتونو بهدف خلق 300 ألف وظيفة بحلول عام 2030.

وفي العام الماضي، استثمر البنك الدولي 450 مليون دولار في مشروع مدته خمس سنوات يهدف إلى الوصول إلى نحو 4,600 مجتمع حدودي في شمال بنين وساحل العاج وغانا وتوغو.

وسيركز على منع انتشار الصراع من خلال تعزيز المؤسسات المحلية والفرص الاقتصادية، لكن السكان يقولون إن مشاريع التنمية تستغرق الكثير من الوقت حتى تتحقق.

وفي أغسطس/آب، نزح أكثر من 12,000 شخص من منازلهم في مقاطعتي أتاكورا وأليبوري الغربيتين، ارتفاعا من حوالي 5,000 شخص في مارس/آذار، وفقا للأمم المتحدة وأشير إلى انعدام الأمن.

عززت الحكومة الجيش على طول الحدود وجندت آلاف الجنود.