منتدى باريس للسلام يتناول تغير المناخ وتنظيم الذكاء الاصطناعي والتعاون العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - سيطلق منتدى باريس للسلام، الذي سيعقد هذا الأسبوع، "دعوة للعمل" فيما يتعلق بذوبان القمم الجليدية وسيتعمق في تنظيم الذكاء الاصطناعي.

ويتضمن البرنامج أيضًا مؤتمرًا إنسانيًا حول غزة، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل هذا "المؤتمر الإنساني" المقرر عقده صباح الخميس، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام إعلامي كبير.

وسيقوم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى جانب رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، والعديد من القادة الأفارقة، بتقييم التقدم المحرز في "ميثاق باريس للناس والكوكب" الذي تم إطلاقه في يونيو.

تهدف هذه الاتفاقية إلى توفير تمويل كبير لمكافحة الفقر وتغير المناخ وهي في إطار التحضير لمؤتمر COP28 المقرر عقده في أوائل ديسمبر في دبي.

ووفقًا لأحد المستشارين، سيكون تركيز المنتدى على إظهار أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية، فإن التعاون في القضايا الرئيسية لا يزال ممكنًا.

وبغض النظر عن الأزمات التي تحدث، أكد المستشار أن «الجليد يستمر في الذوبان».

ستكون "كوكب واحد - القمة القطبية" من أبرز أحداث هذه النسخة، وتختتم يوم الجمعة مع الرئيس ماكرون ورئيس الوزراء النرويجي، جوناس غار ستور.

سيتم إطلاق "نداء باريس بشأن القطبين والأنهار الجليدية" لمعالجة "انهيار" "جميع الأسطح الجليدية على نطاق عالمي".

هذه الظاهرة تتسارع وسيكون لها "آثار كبيرة للغاية" من حيث غمر المدن الساحلية والوصول إلى المياه النظيفة، كما لاحظ الإليزيه.

وستشارك الدول المتضررة من فقدان الأنهار الجليدية، مثل نيبال وقيرغيزستان، وكذلك الصين والهند.

ومع ذلك، لن تشارك روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، على الرغم من أنها لاعب رئيسي في القطب الشمالي ويؤكد الإليزيه أن هذا لن يكون عقبة أمام التعاون بين البلدان الأخرى.

أولوية قصوى أخرى لإيمانويل ماكرون هي "النظام العام الرقمي" لتنظيم المنصات والذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وسيرأس قمة كرايستشيرش الخامسة للنداء، التي تم إطلاقها مع نيوزيلندا بعد الهجوم الإرهابي في كرايستشيرش في مارس 2019، بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى "مكافحة المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف عبر الإنترنت".

ومن المتوقع أن يناقش قادة وممثلو هذه المنصات الصراع في الشرق الأوسط، حيث تنتشر العديد من الصور المزعجة على وسائل التواصل الاجتماعي.