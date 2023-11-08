"الأرصاد" تكشف توقعات طقس الخميس: سحب رعدية مثيرة للرمال والأتربة ببعض المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة الخميس 9-11-2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت الأرصاد، في بيان الأربعاء، إنه يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، أنه يسود الخميس، طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأوضحت، وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40 %، على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأشارت إلى، وجود نشاط للرياح يصاحبه سحب رعدية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

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