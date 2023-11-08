وزير شئون الأسرى الفلسطيني يكشف تفاصيل الهدنة الإنسانية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

كشف الدكتور أشرف العجرمي، وزير شئون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن الضغوط الشديدة على الاحتلال الإسرائيلي أثمرت عن هدنة في قطاع غزة.

وأضاف العجرمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن الضغوط الدولية على تل أبيب أثمرت عن شبه اتفاق ربما يؤكد خلال الساعات المقبلة بأن إسرائيل وافقت على هدنة لمدة 3 أيام لمعالجة القضايا الإنسانية في قطاع غزة، مبينا أن الهدنة تشمل الإفراج عن بعض الأسرى من مزدوجي الجنسية وخاصة النساء والأطفال لدى حركة حماس، كما سيتم إدخال المساعدات لغزة وعلاج المصابين وانتشال الضحايا خلال الهدنة.

وحذر العجرمي، من استغلال الاحتلال الإسرائيلي فترة الهدنة الإنسانية لتهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى الجنوب منوها إلى أن لا يوجد بديل للسلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تريد العودة إلى قطاع غزة في إطار اتفاق وطني وعملية سياسية كاملة، مشيرا إلى ضرورة تدخل دولي لوضع آلية لعودة السلطة الفلسطينية لغزة، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا حل للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية إلا بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة.