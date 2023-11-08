٣ حالات.. أسباب فصل "الكهرباء" عن العداد مسبق الدفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صلاح:

يبحث بعض المواطنين عن حل للمشاكل التى يتعرضون لها المتعلقة بالعدادات مسبقة الدفع خاصة عند فصل الكهرباء عن الوحدات السكنية أو المنشآت التجارية التي تستخدم هذه العدادات.

ويستعرض "مصراوى" الحالات التى تتسبب في فصل الكهرباء عن العداد مسبق الدفع التى يبلغ عددها ثلاث حالات إذا حدثت، يتمّ فصل الكهرباء على العداد مسبق الدفع، لذا يجب الحذر الشديد، وهي كالتالي:

- حال تلاعب المستهلك بغطاء العداد الداخلي، إذ يتمّ فصل الكهرباء عن العداد، ولا يعود إلا بعد العودة إلى الشركة، ويتم إعادة التيار، وكتابة محضر وغرامة على مالك العداد.

- حال تعرض العداد إلى زيادة أحمال «80 أمبير»، عن الحد المسموح له في قدرة العداد، تفصل الشركة التيار الكهربي لعدة دقائق، ثم يعود بعدها التيار، وهنا يجب على العميل تخفيض أحمالهن، وتستمر هذه العملية 3 مرات، وفي حالة استمرار الأحمال الزائدة، يتم فصل التيار ولا يعود إلا بعد لجوء العميل إلى شركة الكهرباء، وتغير العداد وفقا للحمولة الجديدة، وهو «عداد ثلاثي الأوجه».

-يتمّ فصل التيار الكهربائي من العداد مسبق الدفع، في حالة نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة، إذ يتمّ فصل التيار وإعادته مرة أخرى للتنبيه عن اقتراب انتهاء الرصيد.