إبراهيم عيسى: حماس لا تدافع عن القضية الفلسطينية وتواجه حكومة "مختلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مشاهد المذابح والمجازر في غزة من إلقاء قنابل وصواريخ وتفجيرات إسرائيلية مستمرة ولا تزال تملأ الأسماع وتصدم العيون، موضحا أننا أمام معارك تنتهي بضحايا مدنيين أو نازحين والتعود على تكرار هذه المشاهد امر كارثي.

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الكارثة تكمن في تعود المجتمع العربي على نفسه مقتولا أو يعتاد على عجزه أو استمراء فكرة المؤامرة الكونية ووضع نفسه موضع الضحية، مشيرا إلى أن حركة حماس لا تدافع عن القضية الفلسطينية ولكن أفكارها ومشروعاتها.

وتابع: "الشعب الفلسطيني يعاني وينزح ولا يستطيع التوجع من أفعال حركة حماس"، مؤكدا أن حركة حماس غير وطنية تواجه حكومة مختلة يتزعمها نتنياهو مهمتها إبادة الشعب الفلسطينية.