البنتاغون ينفي ما اعلن عنه الحوثيون بإسقاط مسيرة أميركية قبالة سواحل اليمن

نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" صحة ما اعلن عنه الحوثيون أنهم أسقطوا مسيّرة أميركية قبالة سواحل اليمن.
واوضح المسؤول لـ"الحرة" بانه "ليس هناك أي بلاغ حتى الآن بشان فقدان الجيش الأميركي لإحدى مسيراته، وتقييمنا الأولي يشير إلى أن ادعاءات الحوثيين بإسقاط مسيرة أميركية غير صحيحة".
وكانت جماعة الحوثي اعلنت في بيان أنها أسقطت مسيرة أميركية من طراز "MQ9" في المياه الإقليمية اليمنية "ضمن الدعم العسكري الأميركي" لإسرائيل.
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