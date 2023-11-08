بوحبيب: وقف العدوان الإاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان هوالمدخل لوقف التصعيد في المنطقة

أكد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، قبيل مغادرته إلى الرياض للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الطارئة، أن "وقف العدوان الإاسرائيلي على غزة وجنوب لبنان هو المدخل لوقف التصعيد في المنطقة".

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