إذا انتهت العملية الإسرائيلية.. البيت الأبيض: نظام الحكم في غزة سيكون بيد الفلسطينيين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن البيت الأبيض أن أكثر من 80 شاحنة مساعدات عبرت إلى قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال البيت الأبيض: "نعتبر أن نظام الحكم في غزة سيكون بيد الفلسطينيين عقب انتهاء العملية الإسرائيلية".

وأكد: "نناقش مع الإسرائيليين بشكل مستمر الدعوة لعمليات وقف إطلاق النار في غزة".

ولفت البيت الأبيض إلى أن احتلال قطاع غزة من قبل الجيش الإسرائيلي لا ينبغي أن يكون حلا طويل الأمد، مضيفا أن الولايات المتحدة ما زالت مصرة على إعادة كل "المحتجزين" لدى حركة حماس.

وأوضح أن "السلطة الفلسطينية ستكون جزءا من المحادثات مع شركاء أمريكا في المنطقة بشأن مستقبل الحكم في غزة، كما أننا لسنا على اتصال بحماس ولكن شركائنا يقومون بذلك وهم يساعدوننا كثيرا بالأمر".

وواصل: "لا يوجد أي تغيير لسياستنا تجاه الجولان، ونعتقد أن لدى إسرائيل احتياجات أمنية هناك".