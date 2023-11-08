شكرا لقرائتكم خبر عن ستولتنبرغ يدعو المجر إلى المصادقة على انضمام السويد «بأسرع ما يمكن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل- أ.ف.ب

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ البرلمان المجري إلى المصادقة «بأسرع ما يمكن» على انضمام السويد إلى الحلف، الأمر الذي لا يزال رهناً بمصادقة كل من المجر وتركيا.

وقال ستولتنبرغ رداً على سؤال حول الموضوع: «الأفضل أن يتم ذلك بأسرع وقت»، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك عقب اجتماعهما في بروكسل. وأضاف: «أعلنت المجر في عدة مناسبات أنها لن تكون آخر البلدان المصادقة على انضمام السويد»، مضيفاً: «أعول الآن على المجر لاحترام هذا الالتزام، وعلى البرلمان المجري أن يصادق عليه دون مزيد من التأخير».

من جهتها، أكدت نوفاك أن موقف بلادها حول هذا الموضوع لم يتغير، مشيرة إلى أنها تطرقت إليه مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان قبل مجيئها إلى بروكسل. ورئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي في المجر بينما يعد دور رئيسة البلاد فخرياً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أحال على برلمان بلاده الشهر الماضي معاهدة انضمام السويد للحلف، وينتظر مذاك أن يصادق عليها البرلمانيون. وتخلت كل من السويد وفنلندا عن حياد استمر عقوداً، لتطلبا الانضمام إلى الحلف بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022. وفي نيسان/ إبريل أصبحت فنلندا رسمياً العضو الحادي والثلاثين في الحلف.