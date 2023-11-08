شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تعتقل شخصين للاشتباه في تخطيطهما لهجمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريو دي جانيرو - رويترز

اعتقلت الشرطة الاتحادية البرازيلية، الأربعاء، شخصين في مجموعة يشتبه في تمويلها من جماعة «حزب الله» اللبنانية، وكانت تجهز لهجمات محلية مزعومة وتتطلع إلى استقطاب البرازيليين، بحسب ما أعلنت مصادر.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان، إنها اعتقلت شخصين لم تذكر اسمهما بتهم تتعلق بالإرهاب في ساو باولو. ونفذت الشرطة أيضا عمليات تفتيش ومصادرة في ولايات ساو باولو وبرازيليا وميناس جيرايس. ولم يذكر بيان الشرطة جماعة حزب الله.

وقال وزير العدل البرازيلي، فلافيو دينو في فعالية في ريو دي جانيرو: «تجري الشرطة الاتحادية تحقيقاً استناداً إلى فرضية وجود شبكة إرهابية تحاول ترسيخ دعائمها في البرازيل».

وقال ريكاردو بيركينشتات الرئيس التنفيذي للاتحاد اليهودي في ولاية ساو باولو: «نتابع بقلق وخوف هذه العملية للشرطة الاتحادية اليوم. ليس للبرازيل تاريخ من الإرهاب ونأمل ألا يجري استيراد الصراع في الشرق الأوسط إلى هنا».

وقال زعماء يهود لرويترز الشهر الماضي إنهم لاحظوا تزايد الخطابات المعادية منذ هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي نفذته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، والقصف الإسرائيلي الذي تلاه على قطاع غزة.