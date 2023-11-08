شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي: سنسمح بهدن إنسانية في غزة وحماس فقدت السيطرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأربعاء، أن حركة «حماس» الفلسطينية فقدت السيطرة على شمال غزة في ظل تحرك الآلاف من السكان صوب الجنوب.

وقال الأميرال دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «رأينا 50 ألفاً من سكان غزة متجهين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه. يتحركون لأنهم يفهمون أن حماس فقدت السيطرة على الشمال». وتابع «فقدت حماس السيطرة وتواصل فقدانها للسيطرة على الشمال».

وأضاف هاجاري أنه لن يكون ثمة وقف لإطلاق النار، لكن إسرائيل تسمح بهدن إنسانية في أوقات محددة للسماح للمدنيين بالتحرك جنوباً.

من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، أن وكيلة الوزارة عزرا زيا والمبعوث الخاص للشرق الأوسط للقضايا الإنسانية ديفيد ساترفيلد سيجتمعان مع مسؤولين مصريين ومسؤولين من الأمم المتحدة في القاهرة لبحث تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن زيا التي تركز على قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ستسافر أولاً إلى باريس في الغد التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني حيث ستمثل الولايات المتحدة في مؤتمر إنساني دولي بشأن غزة.