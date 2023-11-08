شكرا لقرائتكم خبر عن منظمــات إغـاثـيـة تطـالـــب قـادة العـالـم بالضغــط لـوقــف الحــرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضّ ائتلاف من 13 مجموعة إغاثية بينها أطباء بلا حدود ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام، قادة العالم على الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد شهر على اندلاع الحرب في قطاع غزة، فيما اتهمت حركة حماس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ب«التواطؤ» مع إسرائيل في «النزوح القسري» لسكان غزة.

ودعت المنظمات في بيان «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة الدول.. لبذل كل ما في وسعهم من أجل وقف فوري لإطلاق النار»، وذلك عشية استضافة باريس لمؤتمر إنساني مخصص للوضع في قطاع غزة. وفضلا عن أطباء بلا حدود ومنظمة العفو وأوكسفام، تشمل قائمة الموقعين على البيان منظمة العمل ضد الجوع والمجلس النروجي للاجئين والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وقال رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند في بيان «تصلنا مناشدات يائسة بشكل متزايد من أجل الحماية والمساعدة من العاملين لدينا في المجال الإنساني في قطاع غزة المغلق». وكانت القاهرة قد شهدت أكبر اجتماع من نوعه، ضم كافة منظمات الأمم المتحدة، مع مسؤولين مصريين، بهدف تنسيق جهود الاغاثة لقطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الانسانية بشكل دائم لأهالي القطاع. وضم الاجتماع ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وعلى رأسهم إيلينا بانوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، وممثلي منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة الأمم

وقدمت القباج الشكر للجهود المبذولة من المؤسسات الدولية، وبصفة خاصة منظمات الأمم المتحدة، وأهمية تنظيم الدعم المقدم من مختلف الجهات، والعمل على توفير كافة أوجه الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى، قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس في بيان «نؤكد أن تخاذل وكالة الأونروا ومسؤوليها عن دورهم الواجب هو تواطؤ واضح مع الاحتلال ومخططاته بالتهجير القسري». وأضاف «وصلت الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة لدرجة كارثية، ما يجعل منها منطقة منكوبة تعاني جراء الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يمارسه الجيش الإسرائيلي بالقتل والقصف والمجازر». وحمل معروف الوكالة التابعة للأمم المتحدة المسؤولية عن «وزر هذه النكبة الإنسانية لاسيما لسكان مناطق غزة وشمالها بعدما امتثلت منذ اللحظة الأولى لإملاءات الجيش الإسرائيلي وغادرت مواقعها».

في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إن إيطاليا سترسل مستشفى عائماً قرب ساحل قطاع غزة للمساعدة في علاج مصابي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

(وكالات)