داعش يقتل 30 مسلحا في أعنف هجوم بسوريا

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وأفاد المرصد السوري، بمقتل «أربعة عسكريين و26 عنصرا من قوات الدفاع الوطني (قوة مسلحة تم تشكيلها في 2012 لدعم الجيش) جراء هجمات متزامنة شنها تنظيم (داعش) فجر الأربعاء على حواجز ونقاط عسكرية» في منطقة الرصافة في البادية.
ووقعت الهجمات عند مثلث الرقة-حمص-دير الزور، حيث جرت بالأسلحة الرشاشة وتمكنت من إيقاع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، وفق المرصد الذي وصف الهجمات بـ»الأعنف منذ أشهر».
وقال المرصد السوري «لا يزال عدد القتلى مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين غير محددين».
وأشار إلى أن «طائرات حربية روسية شنت غارات على مناطق انتشار التنظيم في بادية الرصافة، وسط معلومات مؤكدة عن قتلى من التنظيم».
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