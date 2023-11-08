مركز الملك سلمان يبحث إيصال المساعدات لغزة

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واجتمع فريق المركز مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، في مدينة القاهرة أمس، حيث جرى بحث سبل توفير وإيصال المعونات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في قطاع غزة عبر منفذ رفح.
وتأتي هذه الجهود في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به.
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