شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان يبحث إيصال المساعدات لغزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اجتماعاته التنسيقية، لبحث سبل إيصال المساعدات السعودية إلى قطاع غزة.

واجتمع فريق المركز مع المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر، في مدينة القاهرة أمس، حيث جرى بحث سبل توفير وإيصال المعونات الإغاثية والإنسانية للمتضررين في قطاع غزة عبر منفذ رفح.

وتأتي هذه الجهود في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به.