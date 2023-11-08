شكرا لقرائتكم خبر رئيس الأركان اليمني ينجو من الاغتيال ويتوعد بدفن «الولاية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وأكد ابن عزيز، الذي نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة أن كل محاولات استهدافه المتنوعة بالقصف الصاروخي والطيران المسير والعبوات الناسفة والسيارة المفخخة، لن تثنيه عن مواصلة النضال الوطني مع أحرار الوطن لاستعادة الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، ودفن خرافة الولاية للأبد.

ونجا رئيس هيئة أركان القوات الحكومية الفريق الركن صغير بن عزيز من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه أثناء مروره على الطريق الدولي بمديرية الوادي شرقي محافظة مأرب النفطية.

واتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بالوقوف وراء التفجير المفخخ، ودان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني في الحكومة الشرعية محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي نفذتها جماعة الحوثي واستهدفت الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، بتفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه على الطريق الدولي لدى عودته إلى مدينة مأرب، بعد قيامه بجولة خارجية وزيارات ميدانية تفقدية للوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة العسكرية الخامسة، والتشكيل البحري بالقوات البحرية في ميناء ميدي وجزر البحر الأحمر.

وأوضح أن هذا الاستهداف الخطير الذي جاء بعد حملات تحريض سياسية وإعلامية شنتها جماعة الحوثي الإرهابية وطالت الفريق الركن البطل صغير بن عزيز، يؤكد مضي الميليشيات في نهج التصعيد، رغم جهود ودعوات التهدئة التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة، وتحركها كأداة قذرة لتنفيذ الأجندة الإيرانية وسياساتها التدميرية في المنطقة.

على صعيد آخر، دشنت في محافظات حضرموت، وتعز، والحديدة، 133 منظومة لإنارة المساكن، و20 منظومة لتشغيل المرافق العامة: (مدارس أساسية، مدارس ثانوية، مراكز صحية) التي تعمل بالطاقة الشمسية، ليستفيد منها 2950 مستفيدا في 9 مديريات على مستوى المحافظات المستهدفة، ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة.

مشروع الطاقة المتجددة باليمن:

62,000 يمني مستفيدون.

5 محافظات يشملها المشروع.

12 بئرا للمياه يعاد تأهيلها.

35 منظومة ري يجري توفيرها.

20 مرفقا تعليميا وصحيا يتم إضاءتها.

مشاهدات يمنية: