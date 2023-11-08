لبنان يودع 4 شهيدات بالورود والزغاريد

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ومر موكب تشييع الشهيدات الأربع سميرة عبدالحسين أيوب وحفيداتها الثلاث ريماس وتالين وليان شور، من مستشفى الشهيد صلاح غندور في النبطية إلى قرى وبلدات جنوبية عدة، حيث استقبله الأهالي بالزغاريد ونثر الأرز والورود.
وانتاب أهالي بليدا حالة من الغضب الشديد نتيجة مجزرة الاحتلال التي استهدفت المدنيين الآمنين مباشرة، وقال عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض خلال التشييع، «إن المقاومة لن تتساهل مع أي عدوان يستهدف المدنيين وسترد الصاع صاعين»، داعيا الجميع إلى «رص الصفوف والوحدة الوطنية لأنها هي العامل الأهم لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف الوطن».
وغداة استشهاد اللبنانيات الأربعة، حذرت قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان «اليونيفيل»، من خروج التصعيد الراهن بين حزب الله وإسرائيل عن نطاق السيطرة الذي بات واضحا.
وأعلنت الحكومة اللبنانية أنها ستقدم «شكوى عاجلة» ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي، ردا على «استهداف تل أبيب للمدنيين والأطفال» في جنوب لبنان.
وشهدت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تصعيدا واضحا واستهدافا للعمق الإسرائيلي وخاصة جنوب منطقة حيفا، حيث أعلنت كتائب القسام- لبنان استهدافها بـ 16 صاروخا من جنوب لبنان، كما أعلن «حزب الله» استهداف مواقع الاحتلال العسكرية في البياض والمالكية والراهب وجل الدير.
وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة اللبونة جنوبي الناقورة، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على جبل اللبونة، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قضاء صور والساحل البحري.
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