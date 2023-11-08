انت الان تتابع خبر "الموساد" يعلن إحباط عملية "خطط لها" حزب الله في البرازيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الموساد: "بمساعدة أجهزة استخبارات أخرى وبدعم من أجهزة الأمن البرازيلية، تم إحباط عملية خطط لها حزب الله لمهاجمة أهداف يهودية في البرازيل".

وأضاف: "تم اعتقال أفراد خلية حزب الله من قبل أجهزة الأمن البرازيلية".



ويأتي إحباط هذه العملية في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تحذير حزب الله من دخول الحرب الجارية مع حماس في غزة.