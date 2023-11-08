“المالكي”: التصريحات التي تنادي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة تشكل اعترافاً رسمياً بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم، مخاطبة عاجلة لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا رافائيل ماريانو غروسي، على إثر تصريحات وزير إسرائيلي، وتسريباته للفكر الذي يدور في اجتماعات المجلس الوزاري الإسرائيلي “الكابينيت” لتدمير غزة، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأكد المالكي أن ما قاله الوزير الإسرائيلي بأن “إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة كان أحد الاحتمالات” متسق تماماً مع الخطاب السائد في إسرائيل -القائمة باالحتلال-، ويشكّل اعترافاً رسمياً بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية، وأسلحة دمار شامل.

وشدد في رسالته على أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال-، قامت بتطوير أسلحة نووية بشكل غير قانوني، ورفضت الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، ورفضت الخضوع لأي أنظمة مراقبة أو ضمانات، وهي الآن تعمل على تأجيج الصراع وتعميق احتلالها من خلال هذا التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

وفي هذا الصدد، ذكّر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني بأن التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد دولة واحدة هو تهديد لجميع البلدان، وبالتالي يتطلب اهتماماً فورياً وعاجلاً من وكالة الطاقة الذرية، والدول الأعضاء.

كما طالب، وكالة الطاقة الذرية وجميع الدول الأعضاء بإدانة التهديدات التي توجهها إسرائيل -القائمة بالاحتلال- ومسؤوليها، واتخاذ جميع التدابير المتاحة تحت تصرفهم لتحييد هذا التهديد الواضح بحق الشعب الفلسطيني والدول المحيطة به في الحياة.