مجموعة السبع تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - طوكيو (وكالات)

دعا وزراء خارجية مجموعة السبع، أمس، إلى هدنة إنسانية في الحرب على غزة للسماح بدخول المساعدات والمساعدة في الإفراج عن الرهائن، وطالبوا بالعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً. وأكدت مجموعة السبع في بيان مشترك، في ختام اجتماع استمر يومين في طوكيو، على ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي.

وجاء في البيان أن أعضاء مجموعة السبع ملتزمون بإعداد حلول طويلة الأمد لغزة والعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، «بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياً».

واتفق الوزراء على أن حل الدولتين «يظل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن».

وهذا هو البيان المشترك الثاني لمجموعة السبع منذ أن بدأ الصراع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأودى القصف الإسرائيلي لغزة منذئذ بحياة أكثر من عشرة آلاف فلسطيني، نحو 40 في المئة منهم أطفال بحسب إحصائيات مسؤولي الصحة في القطاع.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا للصحفيين: «أعتقد أن من المهم أن مجموعة السبع تمكنت من إصدار رسالتها الموحدة الأولى في شكل بيان، فيما يتعلق بهدنة إنسانية وعملية سلام للمستقبل، من حيث مسؤولية مجموعة السبع تجاه المجتمع الدولي».

ورداً على سؤال عن مدى مطالبة جميع أعضاء مجموعة السبع بهدنة إنسانية أو تفضيل بعض الأعضاء لوقف كامل لإطلاق النار، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن البيان تتجلى فيه بدقة ما تمت مناقشته، وإن هناك «وحدة حقيقية» في التكتل. وتتكون مجموعة السبع من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، ويشارك الاتحاد الأوروبي أيضاً في قمة المجموعة.

وناقش الوزراء أيضاً ما سيحدث بعد انحسار الصراع في غزة، وكيفية تنشيط جهود السلام في الشرق الأوسط.

ويكتنف الغموض حتى الآن خطط إسرائيل طويلة الأمد بخصوص غزة.